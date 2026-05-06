Кейт Миддлтон отправится в первую заграничную поездку после ремиссии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отправится в первую зарубежную поездку после того, как врачи подтвердили ее ремиссию на фоне лечения рака, сообщает Page Six со ссылкой на Кенсингтонский дворец. Она намерена посетить город Реджо-Эмилия в Италии.

Принцесса с нетерпением ждет поездки в Италию на следующей неделе и возможности лично увидеть, как подход Реджо-Эмилии создает среду, в которой природа и теплые человеческие отношения объединяются для поддержки развития детей, — сообщили в Кенсингтонском дворце.

Отмечается, что в 2021 году принцесса основала фонд, который занимается изучением того, как опыт детства влияет на дальнейшую жизнь человека. Во время поездки Миддлтон встретится с детьми, их родителями и педагогами.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и его супруга планируют «тур мести» в Австралию. Журналисты сообщили, что они намерены отправиться в поездку, чтобы затмить недавний визит принца Гарри и Меган Маркл в страну. Королевский визит будет официальным, в то время как Гарри с супругой приняли участие в «псевдокоролевском туре».