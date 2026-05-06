День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 21:20

Кейт Миддлтон отправится в первую заграничную поездку после ремиссии

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Pool/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отправится в первую зарубежную поездку после того, как врачи подтвердили ее ремиссию на фоне лечения рака, сообщает Page Six со ссылкой на Кенсингтонский дворец. Она намерена посетить город Реджо-Эмилия в Италии.

Принцесса с нетерпением ждет поездки в Италию на следующей неделе и возможности лично увидеть, как подход Реджо-Эмилии создает среду, в которой природа и теплые человеческие отношения объединяются для поддержки развития детей, — сообщили в Кенсингтонском дворце.

Отмечается, что в 2021 году принцесса основала фонд, который занимается изучением того, как опыт детства влияет на дальнейшую жизнь человека. Во время поездки Миддлтон встретится с детьми, их родителями и педагогами.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и его супруга планируют «тур мести» в Австралию. Журналисты сообщили, что они намерены отправиться в поездку, чтобы затмить недавний визит принца Гарри и Меган Маркл в страну. Королевский визит будет официальным, в то время как Гарри с супругой приняли участие в «псевдокоролевском туре».

Европа
Великобритания
Кейт Миддлтон
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ попытались атаковать Петербург с территории Латвии
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване
Названа ключевая ошибка «Авангарда» в серии с «Локомотивом»
Режиссер Бортко назвал два своих фильма, пострадавших из-за цензуры
Турэксперт рассказала, как получить компенсацию за сломанный багаж
Захарова двумя словами описала угрозы Зеленского на День Победы
Еще один иностранный лидер принял приглашение Путина на празднование 9 Мая
Королевская семья Британии: новости, Кейт раскусила план Винтур на Met Gala
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.