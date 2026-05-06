День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 21:18

«Чем они отличаются?»: депутат Госдумы о запрете символики СССР в Германии

Хамитов: запрещая символику СССР, Германия повторяет путь предшественников

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Запрещая советскую и российскую символику в День Победы, Германия фактически повторяет путь своих предшественников, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с РИА Новости. Парламентарий назвал такую политику Берлина откровенным издевательством над чувствами людей во всем мире.

По его словам, страна, из которой пришла главная угроза прошлого века, сегодня запрещает символику тех, кто победил эту угрозу и очистил мир от коричневой чумы. Хамитов убежден, что человеконенавистнические идеологии угрожают всему миру, а начинаются они именно с подобных запретов.

Спрашивается, чем в таком случае они отличаются от своих предшественников? Не является ли это открытым признанием в приверженности все той же чудовищной идеологии? — отметил депутат.

Хамитов подчеркнул, что России не привыкать побеждать зло. Однако чем раньше удастся пресечь такие тенденции, тем больше шансов избежать новой глобальной катастрофы, заключил он.

Ранее власти Берлина ввели ограничения на советскую символику 8 и 9 мая. На мемориалах в парках Трептов-парк, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде запретят георгиевские ленты, буквы V и Z, ношение военной формы и исполнение песен военных лет.

Власть
СССР
символы
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.