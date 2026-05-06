Запрещая советскую и российскую символику в День Победы, Германия фактически повторяет путь своих предшественников, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с РИА Новости. Парламентарий назвал такую политику Берлина откровенным издевательством над чувствами людей во всем мире.

По его словам, страна, из которой пришла главная угроза прошлого века, сегодня запрещает символику тех, кто победил эту угрозу и очистил мир от коричневой чумы. Хамитов убежден, что человеконенавистнические идеологии угрожают всему миру, а начинаются они именно с подобных запретов.

Спрашивается, чем в таком случае они отличаются от своих предшественников? Не является ли это открытым признанием в приверженности все той же чудовищной идеологии? — отметил депутат.

Хамитов подчеркнул, что России не привыкать побеждать зло. Однако чем раньше удастся пресечь такие тенденции, тем больше шансов избежать новой глобальной катастрофы, заключил он.

Ранее власти Берлина ввели ограничения на советскую символику 8 и 9 мая. На мемориалах в парках Трептов-парк, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде запретят георгиевские ленты, буквы V и Z, ношение военной формы и исполнение песен военных лет.