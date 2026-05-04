04 мая 2026 в 14:38

Немцам запретили георгиевские ленты и военные песни

В Берлине 8 и 9 мая введут запрет на советскую символику и военные песни

Полиция Берлина вновь вводит ограничения на советскую символику 8 и 9 мая, пишет Berliner Morgenpost со ссылкой на правоохранительные органы. На мемориалах в парках Трептов-парк, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде запретят георгиевские ленты, буквы V и Z, ношение военной формы и исполнение песен военных лет.

Ограничения уже вводились в прошлые годы. Однако известно, что для дипломатов и ветеранов Великой Отечественной войны сделают исключения.

Ранее стало известно, что латвийские власти штрафуют даже за безобидные ролики с георгиевской ленточкой, опубликованные в День Победы. Один из активистов подтвердил, что сотрудники государственной безопасности мониторят соцсети.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что акция «Георгиевская ленточка» действует на недружественные страны подобно святой воде. По словам дипломата, символ не представляет никакой угрозы и не выражает неуважения по отношению к кому-либо, но ее использование россиянами вызывает крайне агрессивную реакцию за рубежом.

