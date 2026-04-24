Захарова объяснила, как акция «Георгиевская ленточка» действует на Запад Захарова: Георгиевская ленточка действует против нечисти, как святая вода

Акция «Георгиевская ленточка» действует на недружественные страны как святая вода — они начинают «шипеть», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что часть государств агрессивно реагируют на безобидный символ Победы.

На что это похоже? Это можно сравнить, на мой взгляд, действительно, со святой водой. Ничего плохого она не делает, но, как только она на нечисть попадает, она начинает, эта нечисть, шипеть и уползать, — отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что акция «Георгиевская лента» в 2026 году состоится в десятках стран мира. По ее словам, среди государств-участников — Болгария, Индия, Катар. Дипломат подчеркнула, что «Георгиевская лента» состоится даже в странах с недружественными правительствами. Акция, по ее словам, пройдет на площадках российских посольств и русских домов.

До этого сообщалось, что в Танзании, Армении, Ливане и Египте стартовала международная акция «Георгиевская ленточка». В армянском Дилижане провели памятные мероприятия на месте захоронения воинов ВОВ. Участники возложили цветы к братской могиле, где покоятся 22 советских солдата, и раздали георгиевские ленточки. К мероприятию присоединились сотрудники посольства России.