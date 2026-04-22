22 апреля 2026 в 13:52

Акция «Георгиевская лента» стартовала в четырех странах

Акция «Георгиевская лента» началась в Армении, Ливане, Танзании и Египте

Международная акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Танзании, Армении, Ливане и Египте, передает РЕН ТВ. В армянском Дилижане провели памятные мероприятия на месте захоронения воинов ВОВ.

Участники возложили цветы к братской могиле, где покоятся 22 советских солдата, и раздали георгиевские ленточки. К мероприятию присоединились сотрудники посольства России. В Бейруте при поддержке ассоциации русскоговорящих женщин «Родина» проходит акция «Письмо солдату»: любой желающий может написать письмо или нарисовать рисунок. Она продлится до 9 мая.

В Танзании, в Русском доме в Дар-эс-Саламе, к акции присоединились дети, изучающие русский язык. На занятиях им рассказали об истории символа и объяснили правила ношения ленты. Кроме того, в Египте местные жители прикрепили георгиевские ленточки к одежде.

Ранее сообщалось, что на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция парада ко Дню Победы. Следующие подготовительные мероприятия пройдут 23, 27 и 29 апреля. До этого в Нью-Дели прошел мотопробег в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ. В акции приняли участие свыше 400 мотоциклистов.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
