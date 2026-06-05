Патрушев раскрыл, от чего будет зависеть решение по армянским продуктам

Патрушев раскрыл, от чего будет зависеть решение по армянским продуктам Патрушев: решение по поставкам армянских продуктов зависит от их качества

Решение по ограничению поставок продовольствия из Армении в Россию будет зависеть от его качества, заявил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Он уточнил, что в российском импорте продовольствия доля Армении незначительна.

В зависимости от качества продукции будут либо введены, либо не будут ограничены, — сказал Патрушев.

Ранее экс-президент Армении, кандидат в премьер-министры от блока «Армения» («Айастан») Роберт Кочарян заметил, что возможный разрыв отношений между Россией и Арменией станет катастрофой для Еревана. По его словам, значительная часть сельхозпродукции Армении экспортируется в РФ, а рынки ЕС практически недоступны. Он добавил, что доля его страны в торговом обороте России крайне мала — разрыва связей, по его словам, «никто не заметит».

Позже владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов заявил, что введение запрета на поставки армянских коньяков в Россию ударит прежде всего по самой Армении. Российская сторона, по его словам, сможет без проблем заместить эту продукцию.