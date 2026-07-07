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07 июля 2026 в 16:26

Патрушев раскрыл, что происходит с топливом у российских аграриев

Патрушев заявил об управляемой ситуации с топливом в российском АПК

Дмитрий Патрушев Дмитрий Патрушев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ситуация с обеспечением топливом российского агропромышленного комплекса остается управляемой, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по подготовке к сезонным полевым работам. По словам Патрушева, которые передает ТАСС, Минсельхоз и Минэнерго ежедневно контролируют поставки горюче-смазочных материалов для аграриев.

Поговорим о подготовке к массовой уборке урожая. Здесь, конечно же, ключевой вопрос — это обеспеченность аграриев ресурсами, прежде всего, топливом. В данный момент ситуация управляемая, — заявил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства заявил, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается напряженной. По его словам, происходящее осложняется летним пиком спроса и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

До этого руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов выразил мнение, что топливный кризис закончится до конца лета. Он подчеркнул, что за последние полгода рост цен на бензин составил 11,58%. По его словам, сейчас ощущается недостаток только высококачественного бензина.

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