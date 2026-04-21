В Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню Победы

Первая репетиция парада ко Дню Победы состоялась на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Как сообщает издание «Фонтанка», на саму площадь пока не попасть, поскольку на время репетиции территория огорожена и там выстроились колонны.

Следующие репетиции парада назначены на 23, 27 и 29 апреля. Горожане заметили, что Северную столицу уже начали украшать к празднику. Так, на Наличной улице Васильевского острова появились звезды и георгиевские ленты. Они украсили массивные железобетонные обелиски, установленные при въездах на одноименный мост.

Ранее сообщалось, что в городе Мирном Архангельской области, расположенном недалеко от космодрома Плесецк, в этом году не будет проводиться парад Победы. Местные власти уточнили, что в свое время праздничные мероприятия традиционно включали не только парад, но и тематические инсталляции на автомобилях.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что примет участие в торжествах 9 Мая в Москве. В своем видеообращении в соцсетях он также заявил о планах поездки в Германию. Политик отметил, что в ближайшие дни будет участвовать в мероприятиях, чтобы почтить память всех, кто сражался с фашизмом и пострадал во время войны.