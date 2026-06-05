Выросло число жертв трагедии на реке Оби Трое погибли при опрокидывании лодки с пассажирами на Оби в ХМАО

Количество жертв при опрокидывании моторной лодки на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе предварительно составило три человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Трагедия произошла утром в пятницу, 5 июня.

Предварительно, трое погибли, — заявил журналистам собеседник.

Маломерное судно перевернулось в Октябрьском районе Югры, на борту находились восемь пассажиров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а точное число жертв и пострадавших тогда еще устанавливалось.

Судно представляло собой лодку типа «Салют-480», которая следовала маршрутом из поселка городского типа Приобье в поселок Октябрьское. Серовская транспортная прокуратура в связи с инцидентом организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

Ранее сообщалась, что рафтинговая лодка с ребенком на борту перевернулась в Иркутске. Погиб один человек, его тело достали из воды. Все произошло в акватории реки Ангары.