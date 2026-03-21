Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 11:18

Байкеры из Нью-Дели устроили мотопробег в честь 81-й годовщины Победы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мотопробег в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Нью-Дели, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Участие в нем приняли свыше 400 человек. Как отметил один из основателей индийского байкерского клуба DBBR Каран Суд, мотоциклисты собрались, чтобы отпраздновать дружбу и единство.

Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать нашу дружбу и единство — то, чем индийцы и россияне славятся во всем мире. Так мы выражаем признательность за теплые отношения, которые связывают нас с российским сообществом, — сказал он.

Уточняется, что в мотопробеге участвовали граждане России, Индии и других дружественных стран. Они проехали колонной по улицам Нью-Дели c российскими и индийскими флагами, а также знаменем Победы и георгиевскими лентами.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в 2026 году майские праздники продлятся на шесть дней. Россияне смогут отдохнуть с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.

Байкеры из Нью-Дели устроили мотопробег в честь 81-й годовщины Победы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.