В Госдуме рассказали, сколько дней продлятся майские праздники в этом году

В Госдуме рассказали, сколько дней продлятся майские праздники в этом году Депутат Нилов: майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней

Майские праздники в 2026 году продлятся на шесть дней, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Согласно его разъяснениям, россияне смогут отдохнуть с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, пишет РИА Новости.

Первый период выходных сформирован за счет Дня труда (1 мая), который выпадает на пятницу, и последующих субботы и воскресенья. Второй блок образует День Победы 9 мая, совпадающий с субботой, что дает три выходных дня подряд.

По нашему Трудовому кодексу у нас 1 мая — День Труда — это праздничный день. В 2026 году первое мая выпадает на пятницу, поэтому у нас будут выходные дни 1, 2 и 3 мая. Также у нас по Трудовому кодексу 9 мая – это нерабочий праздничный день, День Великой Победы, соответственно он у нас совпадает с субботой. Поэтому получается в мае 9, 10 и 11 мая будут выходные дни, — уточнил Нилов.

В 2026 году майские праздники получаются короткими из-за особенностей календаря, в отличие от предыдущих лет, когда выходные могли соединяться в более длинные периоды. График отдыха в мае напрямую зависит от того, на какие дни недели приходятся фиксированные государственные праздники.

Ранее сообщалось, что россиян ждет 247 рабочих дней в 2026 году. Общее количество дней отдыха составит 118, а с учетом оплачиваемого отпуска эта цифра возрастет до 146 дней.