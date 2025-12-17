Стало известно, сколько рабочих дней в 2026 году ждет россиян

Бессараб: в 2026 году россиян ждет 247 рабочих дней и 118 выходных

Работающих россиян ждет 247 рабочих дней в 2026 году, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, общее количество дней отдыха составит 118, а с учетом оплачиваемого отпуска эта цифра возрастет до 146 дней.

В 2026 году работающих россиян ожидает производственный календарь с 247 рабочими днями и 118 днями отдыха, — заявила парламентарий.

Бессараб добавила, что новогодние каникулы в следующем году продлятся рекордно долго — с 1 по 12 января. Россиянам не стоит ждать четырехдневные выходные на майские праздники, заключила она.

Ранее юрист Александр Южалин рассказал: январь 2026 года станет самым финансово невыгодным месяцем для отпуска. По его словам, использование отпуска в этот период, а также в феврале и мае может привести к потере денег.

До этого член Общественной палаты РФ Евгений Машаров порекомендовал россиянам выбирать для отпуска месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. По его словам, это позволит получить максимальные выплаты при сохранении продолжительности отдыха.