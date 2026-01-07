Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 11:50

Легковой автомобиль попал под поезд на юге Сахалина

Фото: t.me/dvtproc*
Столкновение легкового автомобиля с пассажирским поездом зафиксировали на юге Сахалина, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. По данным ведомства, авария произошла 7 января на железнодорожном переезде в селе Пионеры на перегоне Пионер — Чехов. В результате обошлось без пострадавших.

Состав двигался из Холмска в Чехов, машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет, схода не допущено. Обстоятельства ДТП устанавливаются, — говорится в заявлении.

Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Специалисты ведомства оценят соблюдение мер по обеспечению безопасности движения, а также эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Амурской области возбудили уголовное дело после схода 35 вагонов грузового поезда на перегоне Гонжа — Гудачи. Размер ущерба превысил 1 млн рублей. Движение поездов приостановлено в обоих направлениях, ожидается задержка четырех пассажирских поездов.

Сахалин
ДТП
аварии
поезда
столкновения
