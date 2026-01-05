Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 14:15

Уголовное дело завели после крушения грузового состава в Амурской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уголовное дело возбуждено после схода 35 вагонов грузового поезда на перегоне Гонжа — Гудачи в Амурской области, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России. По данным следствия, размер ущерба превысил 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба), — сказано в сообщении.

Там добавили, что движение поездов приостановлено в обоих направлениях, ожидается задержка четырех пассажирских поездов.

Ранее грузовой поезд насмерть сбил трех человек в Иркутской области, среди погибших — дети трех и 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело. Машинист применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

До этого пассажиры поезда № 044 Москва — Имеретинский курорт встретили Новый год прямо в вагонах. Причиной стал крупный сбой в движении, из-за которого поездка затянулась больше чем на 20 часов. Один из пассажиров рассказал, что приобретал еду и шампанское в вагоне-ресторане, причем одна порция стоила 500 рублей.

вагоны
Амурская область
происшествия
уголовные дела
