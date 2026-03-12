Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 02:08

Озвучена новая сумма средней зарплаты в России

Аналитик Кононов: средняя зарплата в РФ в 2025 году достигла 100,4 тыс. рублей

Средняя номинальная зарплата в России в 2025 году достигла 100,4 тыс. рублей, увеличившись с 88 тыс. годом ранее, заявил в беседе с РИА Новости аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов. Он прогнозирует, что теперь этот показатель навсегда останется выше отметки в 100 тыс., учитывая многолетнюю динамику роста.

Номинальная среднемесячная зарплата с 2000 года росла в среднем на 18% в год. Не было ни одного года, когда бы среднегодовая зарплата падала. Так что можно ожидать, что средняя номинальная зарплата теперь всегда будет выше 100 тыс., — отметил аналитик.

Расчеты производятся до вычета налогов и включают премии. Кроме того, они учитывают доходы всех сотрудников, даже тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.

При этом медианная зарплата, которая точнее отражает доходы большинства, в апреле 2025 года составила 73 871 рубль, что заметно выше показателя двухлетней давности (52 558 рублей). Это свидетельствует о росте благосостояния населения, хотя разрыв между средней и медианной зарплатой остается значительным.

Ранее HR-эксперт, карьерный консультант Валерия Доманская объяснила сотрудникам, как правильно просить повышения зарплаты. По ее словам, весомым аргументом является превышение плановых показателей. Также можно обратить внимание начальника на несоответствие оклада рыночным стандартам.

