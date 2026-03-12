Стала известна продолжительность новогодних каникул в 2027 году Финансист Балынин: новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней

Следующие новогодние каникулы могут продлиться 11 дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, отдых начнется с 31 декабря 2026 года (выпадает на четверг) и продлится по воскресенье, 10 января 2027 года включительно. Такие сроки будут возможны при условии, что правительство утвердит стандартный график переносов праздничных дней.

Следующие новогодние каникулы, которые начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся по 10 января 2027 года (воскресенье), — сказал Балынин.

Экономист также пояснил, что длительный отдых не повлечет за собой уменьшения заработной платы. Расчет выплат производится пропорционально количеству отработанных смен, а не общему числу дней в месяце.

Следующие трехдневные выходные ожидают граждан в мае и июне 2026 года, заявил ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Благодаря государственным праздникам в 2026 году запланировано несколько периодов мини-каникул.