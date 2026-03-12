Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 03:36

Стала известна продолжительность новогодних каникул в 2027 году

Финансист Балынин: новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Следующие новогодние каникулы могут продлиться 11 дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, отдых начнется с 31 декабря 2026 года (выпадает на четверг) и продлится по воскресенье, 10 января 2027 года включительно. Такие сроки будут возможны при условии, что правительство утвердит стандартный график переносов праздничных дней.

Следующие новогодние каникулы, которые начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся по 10 января 2027 года (воскресенье), сказал Балынин.

Экономист также пояснил, что длительный отдых не повлечет за собой уменьшения заработной платы. Расчет выплат производится пропорционально количеству отработанных смен, а не общему числу дней в месяце.

Следующие трехдневные выходные ожидают граждан в мае и июне 2026 года, заявил ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Благодаря государственным праздникам в 2026 году запланировано несколько периодов мини-каникул.

Новый год
праздники
выходные
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава немецкого концерна предупредил об острой нехватке снарядов в Европе
«Им плевать»: Мирошник обличил Украину на примере ударов по России
Стала известна продолжительность новогодних каникул в 2027 году
Атаки на танкеры у Ирака унесли жизнь одного человека
«Провал в Иране»: в США назвали причину звонка Трампа Путину
Названа точная дата наступления астрономической весны в 2026 году
Все ненавидят фон дер Ляйен: как глава ЕК настроила против себя Европу
Обвинения в абьюзе, инвалидность, конфликт с Первым каналом: Чумакову — 45
Трамп похвастался, что сам выбирал название для операции против Ирана
«Шансы нулевые»: спасатели продолжат поиски пропавших в Звенигороде детей
«Мы еще не закончили»: Трамп раскрыл планы на операцию в Иране
США достанут «запасную» нефть на фоне энергокризиса
Песков раскрыл условия, при которых Telegram избежит блокировки в РФ
Иранский дрон врезался в жилую многоэтажку в Дубае
Озвучена новая сумма средней зарплаты в России
Украинский борец демонстративно отвернулся от флага России на ЧЕ
Защита питомцев от клещей: что важно знать каждому владельцу собак и кошек
Иран расчехлил «ракету-монстра»: прилеты по всему Израилю, что будет дальше
Третий нефтяной танкер пал жертвой войны у берегов Ирака
В Киеве началась истерика из-за одного решения Венгрии
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.