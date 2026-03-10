Иркутские полицейские выявили 51 пьяного водителя в ходе рейда на 8 Марта

В Иркутской области полицейские выявили 51 водителя с признаками опьянения в ходе рейда в Международный женский день, пишет Angarsky со ссылкой на Госавтоинспекцию региона. Всего в праздничные выходные инспекторы ДПС остановили 162 нетрезвых автомобилиста.

Как выяснилось, девять из них уже были привлечены к ответственности за аналогичные нарушения. По данным правоохранителей, в оправданиях водители чаще всего ссылались на уверенность в том, что их не остановят, или необходимость съездить на короткое расстояние в магазин.

Часть водителей потребовала присутствия адвоката. По результатам рейда всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя из Иркутска, скрывшегося с места ДТП. По ее словам, результаты проверки на алкотестере шокировали даже опытных работников. Уровень алкоголя в организме мужчины превышал норму почти в 28 раз.