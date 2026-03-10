Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 16:35

Супруги из Петербурга решили засудить Финляндию

Верховный Суд рассмотрит иск россиян о запрете на въезд в Финляндию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Верховный суд РФ принял к рассмотрению иск супругов из Санкт-Петербурга к государству Финляндия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Пара требует обязать финские власти выкупить их дом и участок, поскольку из-за ограничений на въезд они не могут пользоваться своей недвижимостью.

Ранее петербуржцы уже пытались подать этот иск к Государственному совету Финляндии в российский суд, но получили отказ. Суд первой инстанции сослался на юрисдикционный иммунитет иностранного государства, который не позволяет рассматривать такие споры в России.

В своей жалобе в Верховный суд заявители указали, что фактически оказались лишены судебной защиты: российские суды отказываются разбирать дело, а обратиться в суды Финляндии они не могут физически из-за запрета на въезд. По их мнению, российский суд должен был оценить возможность ограничения иммунитета Финляндии на основе принципа взаимности.

В пресс-службе Верховного суда пояснили, что при изучении жалобы суд пришел к выводу: в подобных спорах суд вправе запросить заключение МИД РФ о применении принципа взаимности, а также выяснить, есть ли у заявителей эффективные средства судебной защиты в иностранном государстве. Отказ в принятии иска без выяснения этих обстоятельств может нарушать право граждан на доступ к правосудию. В связи с этим дело передано для рассмотрения в судебную коллегию по гражданским делам.

