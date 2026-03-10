Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее Врач Мясников заявил, что картошку лучше есть с кожурой

Картофель необходимо есть неочищенным, а с кожурой, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, так он будет более полезным для здоровья.

В рубрике «Вопросы от доктора» ведущий спросил участницу передачи, полезнее ли есть картофель с кожурой. Получив утвердительный ответ, Мясников подтвердил его правильность и объяснил причину.

Внутри — это все крахмал, для нажористости. А микроэлементы, витамины, а главное — клетчатка находится именно в кожуре, — сказал Мясников.

Ранее Картофельный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу с предложением установить минимальную закупочную цену на картофель. Если просьба будет удовлетворена, то показатель для торговых сетей сохранится на уровне 30–60 руб. за 1 кг.

До этого глава Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов сообщил, что Россия в 2025 году вырастила второй в новейшей истории страны урожай картофеля. По его словам, за минувший год во всех российских хозяйствах собрали более 19,5 млн тонн овоща, что по объемам меньше лишь результатов 2023 года, когда в стране получили 20,2 млн тонн картофеля.