Россия выдала второй по величине урожай главного овоща страны Эксперт Тихонов: Россия в 2025 году вырастила второй в истории урожай картофеля

Россия в 2025 году вырастила второй в новейшей истории страны урожай картофеля, сообщил глава Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. По его словам, во всех российских хозяйствах собрали более 19,5 млн тонн овоща, что по объемам меньше лишь результатов 2023 года, когда в стране получили 20,2 млн тонн картофеля.