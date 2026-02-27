Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 08:09

Россия выдала второй по величине урожай главного овоща страны

Эксперт Тихонов: Россия в 2025 году вырастила второй в истории урожай картофеля

Россия в 2025 году вырастила второй в новейшей истории страны урожай картофеля, сообщил глава Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. По его словам, во всех российских хозяйствах собрали более 19,5 млн тонн овоща, что по объемам меньше лишь результатов 2023 года, когда в стране получили 20,2 млн тонн картофеля.

Мы перестали быть экстенсивной державой. Мы научились считать. По данным Росстата, общее производство картофеля во всех категориях хозяйств в 2025 году составило 19,5 млн тонн — это второй результат в новейшей истории, — рассказал Тихонов.

