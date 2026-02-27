Информацию о возможной причастности фонда Елены Зеленской и СБУ к отправке украинских детей на остров Джеффри Эпштейна должны проверить следственные органы Европы, заявил ТАСС член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Правозащитник подчеркнул, что это дело требует внимания со стороны Совета Европы и не только.

Важно, чтобы на расследование обратили внимание и структуры Совета Европы, ООН, международные организации, которые занимаются защитой прав детей, — высказался эксперт.

Брод выразил скепсис относительно способности Киева самостоятельно разобраться в этом вопросе, заявив о полной деградации украинской судебной системы. По его мнению, правосудие на Украине при текущей власти игнорирует нарушения прав собственного народа, поэтому ждать от него объективности не приходится.

Правозащитник добавил, что дальнейшим изучением этих эпизодов должны заниматься следственные органы США и Великобритании, поскольку дело затрагивает интересы западных элит. Он назвал ситуацию вокруг острова Эпштейна «печальным свидетельством деградации устоев коллективного Запада» и выразил надежду, что резонанс вокруг новых фактов заставит международное сообщество перейти к конкретным действиям по защите детей.

Причастность фонда Зеленской к отправке украинских детей на остров финансиста Джеффри Эпштейна допустил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, материалы расследования указывают на факты продажи детей педофилам из британского истеблишмента.