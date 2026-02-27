Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 09:17

ООН призвали проверить связь фонда Зеленской с делом Эпштейна

ООН призвали расследовать причастность фонда Зеленской к торговле людьми

Елена Зеленская Елена Зеленская Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Информацию о возможной причастности фонда Елены Зеленской и СБУ к отправке украинских детей на остров Джеффри Эпштейна должны проверить следственные органы Европы, заявил ТАСС член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Правозащитник подчеркнул, что это дело требует внимания со стороны Совета Европы и не только.

Важно, чтобы на расследование обратили внимание и структуры Совета Европы, ООН, международные организации, которые занимаются защитой прав детей, — высказался эксперт.

Брод выразил скепсис относительно способности Киева самостоятельно разобраться в этом вопросе, заявив о полной деградации украинской судебной системы. По его мнению, правосудие на Украине при текущей власти игнорирует нарушения прав собственного народа, поэтому ждать от него объективности не приходится.

Правозащитник добавил, что дальнейшим изучением этих эпизодов должны заниматься следственные органы США и Великобритании, поскольку дело затрагивает интересы западных элит. Он назвал ситуацию вокруг острова Эпштейна «печальным свидетельством деградации устоев коллективного Запада» и выразил надежду, что резонанс вокруг новых фактов заставит международное сообщество перейти к конкретным действиям по защите детей.

Причастность фонда Зеленской к отправке украинских детей на остров финансиста Джеффри Эпштейна допустил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, материалы расследования указывают на факты продажи детей педофилам из британского истеблишмента.

ООН
Украина
Елена Зеленская
дети
фонды
Джеффри Эпштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронеже решили судьбу трех молодых людей по делу о диверсии на ж/д путях
Смоленский суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в пропаже девочки
Терапевт развеяла главный и самый опасный миф о пиве
Выяснилась причина бума нелегальных домов престарелых
Путин принял новое решение по малому бизнесу в России
Путин поручил включить сервисы мониторинга глюкозы в белые списки
Путин дал важное поручение по тепловым сетям в России
Россиянина задержали за помощь ВСУ в нанесении ударов по военным объектам
В РФ выпустили первый учебник по беспилотникам для учеников 10-11 классов
В России могут начать продавать еще один тип товаров через «Почту России»
Появились подробности о состоянии найденной девочки из Смоленска
«У меня нет времени»: Зеленский сделал неожиданное признание
«Арестовали подельника»: экс-премьер о шатком положении Зеленского
Дмитриев назвал кринжовым сарказм французских чиновников
Калюжный вернулся в армию после выхода в свет
Власти ЛНР рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ
Россиян предупредили об отказах во въезде в одну страну ЕС даже с визой
Овчинский: дом для участников программы реновации появится в Преображенском
ООН призвали проверить связь фонда Зеленской с делом Эпштейна
Названа минимальная стоимость букета в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.