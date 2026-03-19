Профессор из США раскрыл смысл подачи ударов по Ирану через видеоигры Профессор Стал заявил о попытке США выставить атаки на Иран в выгодном свете

Власти США пытаются представить удары по Ирану в выгодном свете, смешивая реальные кадры с фрагментами из компьютерных игр и мемами, заявил профессор Университета Джорджии Роджер Стал в интервью Financial Times. По его словам, такая стратегия рассчитана на привлечение сторонников движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»).

Цель состоит в том, чтобы привлечь внимание избирательной базы MAGA с помощью захватывающей, легко усваиваемой версии этого конфликта, которая апеллирует к базовым инстинктам геймеров и людей, которые считают, что «война — всего лишь набор однострочных фраз из Голливуда, — сказал Стал.

Однако значительная часть населения, по его оценке, от такой подачи просто в шоке. В Белом доме отвергли обвинения. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли заявила, что власти не будут извиняться за демонстрацию успехов армии и продолжат показывать уничтожение целей в реальном времени.

Речь идет о роликах с ударами по Ирану, ранее опубликованных администрацией США. В них были вставлены фрагменты из игр Grand Theft Auto и Call of Duty.

Ранее стало известно, что США рассматривали план обязать суда в Ормузском проливе покупать американскую госстраховку. Речь идет о судах, которые проходят через пролив под сопровождением Военно-морских сил Соединенных Штатов.