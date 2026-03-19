19 марта 2026 в 14:23

Профессор из США раскрыл смысл подачи ударов по Ирану через видеоигры

Профессор Стал заявил о попытке США выставить атаки на Иран в выгодном свете

Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press
Власти США пытаются представить удары по Ирану в выгодном свете, смешивая реальные кадры с фрагментами из компьютерных игр и мемами, заявил профессор Университета Джорджии Роджер Стал в интервью Financial Times. По его словам, такая стратегия рассчитана на привлечение сторонников движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»).

Цель состоит в том, чтобы привлечь внимание избирательной базы MAGA с помощью захватывающей, легко усваиваемой версии этого конфликта, которая апеллирует к базовым инстинктам геймеров и людей, которые считают, что «война — всего лишь набор однострочных фраз из Голливуда, — сказал Стал.

Однако значительная часть населения, по его оценке, от такой подачи просто в шоке. В Белом доме отвергли обвинения. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли заявила, что власти не будут извиняться за демонстрацию успехов армии и продолжат показывать уничтожение целей в реальном времени.

Речь идет о роликах с ударами по Ирану, ранее опубликованных администрацией США. В них были вставлены фрагменты из игр Grand Theft Auto и Call of Duty.

Ранее стало известно, что США рассматривали план обязать суда в Ормузском проливе покупать американскую госстраховку. Речь идет о судах, которые проходят через пролив под сопровождением Военно-морских сил Соединенных Штатов.

США
Иран
Белый дом
удары
Реабилитолог объяснил, зачем нужна разминка во время работы
Названа причина, почему Украина не хочет договариваться с Трампом
Опубликованы кадры с моментом удара по журналистам RT в Ливане
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 марта, фото, видео
На Международном транспортно-логистическом форуме обсудят цифровизацию
Президент Ирана может уйти в отставку из-за злости на КСИР
Макрон выступил со срочным призывом по войне на Ближнем Востоке
Что известно о новых деталях операции "Поток"
Возвращение «Склифосовского», кризис Цыганова: что смотреть на неделе
Сотрудники ТЦК «мобилизовали» гуся
Выяснились подробности личной жизни убитого в Ленобласти юноши
«Случайным назвать нельзя»: Захарова об ударе по журналистам RT в Ливане
В поселке под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания
Как близкие актера Ершова поступили с его телом после панихиды
Врач назвала основную причину весенней хандры
Известного правозащитника-иноагента объявили в розыск
Россиянин попал на операционный стол со слоном и ферзем в заднем проходе
Иран устроил «огненный дождь» для стратегически важных объектов Израиля
Онищенко рассказал, какие вирусы сейчас преобладают в России
Полотенца как часть интерьера: как правильно сочетать цвет и фактуру
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
