США хотели нажиться на беде перевозчиков в Ормузском проливе FT: США хотели ввести страховки для сопровождаемых ВМС судов в Ормузском проливе

США рассматривали план обязать суда в Ормузском проливе покупать американскую госстраховку, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Речь идет о судах, которые проходят через пролив под сопровождением военно-морских сил Соединенных Штатов.

Как пишет издание, государственная Корпорация финансирования развития (DFC) в марте предложила программу вторичного страхования на $20 млрд. Она должна была работать в паре с военным сопровождением.

Позже появилась идея сделать страховку обязательной для судовладельцев вместо покупки полисов у частных компаний. Программу предлагалось реализовать вместе со страховой фирмой Chubb.

По данным источников, такой проект мог бы приносить десятки миллионов долларов прибыли. Пока неизвестно, будет ли администрация США продолжать эту работу, сказано в материале.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что цены на нефть резко вырастут в случае вывода американских войск из Ормузского пролива. По его прогнозам, стоимость барреля достигнет $200 (16 тыс. рублей).