19 марта 2026 в 11:19

США хотели нажиться на беде перевозчиков в Ормузском проливе

FT: США хотели ввести страховки для сопровождаемых ВМС судов в Ормузском проливе

США рассматривали план обязать суда в Ормузском проливе покупать американскую госстраховку, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Речь идет о судах, которые проходят через пролив под сопровождением военно-морских сил Соединенных Штатов.

Как пишет издание, государственная Корпорация финансирования развития (DFC) в марте предложила программу вторичного страхования на $20 млрд. Она должна была работать в паре с военным сопровождением.

Позже появилась идея сделать страховку обязательной для судовладельцев вместо покупки полисов у частных компаний. Программу предлагалось реализовать вместе со страховой фирмой Chubb.

По данным источников, такой проект мог бы приносить десятки миллионов долларов прибыли. Пока неизвестно, будет ли администрация США продолжать эту работу, сказано в материале.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что цены на нефть резко вырастут в случае вывода американских войск из Ормузского пролива. По его прогнозам, стоимость барреля достигнет $200 (16 тыс. рублей).

Северные Курилы содрогнулись от землетрясения
Эксперт объяснил, почему в Иране провалился «ливийский сценарий»
«Доходит до 80%»: Минстрой раскрыл состояние коммунальных сетей в России
Алушта попрощалась с главным символом города
Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего
Мессенджер МАХ получил новый статус
Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России
Онколог рассказал о «безопасных» опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
«Никогда не поддержу»: Орбан выступил с резким заявлением на саммите ЕС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тревожным словом
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
