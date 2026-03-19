Европейская страна разработала свои дроны типа Shahed

Польша разработала дроны по аналогии с иранскими БПЛА Shahed, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, которые передает РИА Новости, работы находятся на финальной стадии, тестирование первого такого беспилотника ожидается в апреле.

Координацию завершения разработки осуществляет недавно созданный Центр боевых автономных систем (OSA). В ведомстве рассчитывают в кратчайшие сроки довести разработку до стадии практического применения. Первое полевое испытание беспилотника запланировано на апрель на полигоне в Устке на севере страны.

Ранее стало известно, что в Казани разработан беспилотный летательный аппарат, оснащенный искусственным интеллектом и способный разгоняться до 300 км/ч. БПЛА предназначен для перехвата вражеских дронов. Он способен отслеживать цели и при необходимости наносить по ним удар. Все функционирование беспилотника-перехватчика обеспечивается системами искусственного интеллекта. Программное обеспечение для дрона создано молодыми учеными из Казани в течение полугода. Аппарат работает на базе отечественного приложения и отличается простотой конструкции.