«Править будет 10 лет»: Жириновский предрек мрачное будущее Украины

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2019 году предрек Владимиру Зеленскому около 10 лет у власти. Политик уточнил: реальным хозяином Украины будет вовсе не комик, а после страна прекратит свое существование. Что еще он сказал?

Что Жириновский предрек Зеленскому

В своих прогнозах Владимир Жириновский отводил Владимиру Зеленскому около 10 лет у власти. Если считать с момента избрания, то до 2029 года. Это соответствовало более широкому прогнозу Жириновского о судьбе Украины: политик не раз говорил, что эта страна обречена, но процесс ее исчезновения займет какое-то время. Зеленскому отводилась роль «могильщика», который своими действиями доведет страну до финала.

В сентябре 2019 года, когда Зеленский только начинал свою президентскую кампанию, Жириновский в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» предрек Украине начало «жуткого разрушения».

А после в интервью украинскому телеканалу он заявил, что у РФ есть план относительно Украины, и ключевая роль в нем отводится олигарху Игорю Коломойскому. По словам политика, Москва готова вложить огромные средства, чтобы сделать Коломойского «Рокфеллером, Ротшильдом и даже президентом Украины». Взамен, как утверждал Жириновский, олигарх должен был отдать России юго-восток Украины.

Жириновский прямо назвал Зеленского «марионеткой», а настоящим хозяином Украины — Коломойского. Доказательством он считал то, что администрацию молодого президента возглавил Андрей Богдан — один из самых давних доверенных сотрудников олигарха. Политик не сомневался, что рано или поздно Киев договорится с Москвой.

«Коломойский — зубр. Зеленский будет делать то, что Коломойский скажет. А Коломойский может с нами (с Россией — NEWS.ru) договориться на тайных встречах в Швейцарии. Спокойненько пять лет управлять будут, может, на второй срок пойдут — 10 лет», — заявил Жириновский в эфире телеканала «Москва 24».

План, который не сработал

Как предрекал Владимир Жириновский, Киеву нужно будет отдать юго-восток Украины России, а взамен получить бесплатный газ и снижение цен на продовольствие. Это повысит популярность киевской власти в народе.

«Все бабушки и все бедные будут хлопать Володе (Зеленскому — NEWS.ru): газ бесплатный, свет в два раза дешевле, хлеба полно, лекарства есть, с Москвой мир. 10 лет будет управлять Коломойский», — предположил Жириновский.

Однако план не сработал. В 2022 году, за три месяца до смерти, Жириновский обратился напрямую к Зеленскому с призывом «упаковывать чемоданы» и готовиться к бегству из страны. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» он заявил: «Украине конец. Забудьте это слово. Будут малороссийские губернии».

Падение кукловода: Коломойский в тюрьме

А в 2023 году Служба безопасности Украины предъявила Игорю Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013–2020 годов бизнесмен вывел за границу более 0,5 млрд гривен, используя инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений. В частности, олигарх разграбил Украину через ПриватБанк, созданный в 1992 году. К 2010 году в нем хранила свои сбережения треть украинцев.

Суд отправил бизнесмена в изолятор временного содержания СБУ в одиночную камеру. А украинские политики обвинили Владимира Зеленского в неблагодарности к своему покровителю, ведь он стал политиком только благодаря Коломойскому.

Слова Жириновского о 10 годах правления Зеленского пока сбываются. Политик, которого когда-то привел к власти могущественный олигарх, руководит страной уже седьмой год и ведет с Россией переговоры по урегулированию конфликта на Украине. А Коломойский ждет своей участи в тюремной камере, отмечают эксперты.

Читайте также:

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

«Тайный промысел Бога»: раскрыто пророчество о России, которому 190 лет

«Литва и Латвия станут Россией»: раскрыто шок-пророчество сербской Ванги