«Тайный промысел Бога»: раскрыто пророчество о России, которому 190 лет

В 1835 году французский мыслитель и писатель Алексис де Токвиль сделал ошеломляющий прогноз: Россия и США станут главными державами мира и поделят его пополам. Историки называют это предсказание самым точным в истории геополитики. О чем еще говорил Токвиль?

Что предрекал России автор книги

В конце первого тома историко-политического трактата «Демократия в Америке» бывший министр Европы и иностранных дел Франции Алексис де Токвиль оставил строки, которые потомки сочли пророчеством. Он предрек России и США судьбу двух сверхдержав, которым суждено доминировать в мире.

«В настоящее время в мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англо-американцы», — писал Токвиль.

Он обратил внимание на то, чего никто ранее не замечал: эти две страны стремительно растут, пока остальные застыли на месте: «Все остальные народы, по-видимому, уже достигли пределов своего количественного роста, им остается лишь сохранять имеющееся; эти же постоянно растут».

Но главное — Токвиль увидел, что пути у России и США разные. Американцы, по его словам, осваивают пустыни и дикие земли, а русские отстаивают независимость, сражаясь с вооруженными врагами.

«Американцы одерживают победы с помощью плуга земледельца, а русские — солдатским штыком», — считал философ, называя оба народа «великими».

Штурм Берлина — завершающая часть Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная армия завладела столицей нацистской Германии Фото: Владимир Гребнев / РИА Новости

Финальный аккорд, ради которого историки до сих пор цитируют эту книгу, содержал точный прогноз: «У них разные истоки, но очень возможно, что Провидение, втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой половины мира».

Когда писались эти строки, Британская империя правила морями, Китай оставался закрытой страной, а Россия и США даже не граничили друг с другом — Аляска все еще была русской. Но Токвилю удалось предсказать главный конфликт грядущих двухсот лет.

Как пророчество забыли — и вспомнили

Токвиль прямо указал на то, что мир неизбежно станет биполярным. В эпоху, когда это казалось невозможным, он предвидел гегемонию двух сверхдержав: «Их пути расходятся, тем не менее каждый из них как бы призывается тайным промыслом Божьим держать когда-нибудь в своих руках судьбы половины мира».

Книга Токвиля имела успех, но его пророчество похоронили в архивах на целый век. О нем вспомнили только после Второй мировой войны, когда мир оказался разделен на два лагеря — американский и советский.

Генсек ЦК Иосиф Сталин мыслил теми же категориями. Еще в 1925 году он заявил: «Мир раскололся на два лагеря. Во главе стран капитализма становятся Англия и Америка. Во главе недовольных и борющихся насмерть с империализмом становится наша страна — Советский Союз».

Иосиф Сталин Фото: Иван Шагин / РИА Новости

РФ и США обречены соперничать

Критики Токвиля любят напоминать, что он ошибся в деталях — например, переоценил демографический потенциал России. Две мировые войны, революция, голод и репрессии уничтожили мощную динамику роста населения, которую француз наблюдал в XIX веке.

Но в главном — в предвидении мирового противостояния — он оказался прав. Холодная война, космическая гонка, Карибский кризис, Берлинская стена — все это укладывается в его формулу «двух половин мира».

Сегодня, в 2026 году, когда отношения России и США снова на острие ножа, а Ближний Восток полыхает, слова Токвиля читаются как инструкция. Он не просто предсказал противостояние, но и объяснил его природу: два народа с разным пониманием свободы и власти обречены быть вечными соперниками.

