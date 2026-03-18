Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 15:37

«Тайный промысел Бога»: раскрыто пророчество о России, которому 190 лет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В 1835 году французский мыслитель и писатель Алексис де Токвиль сделал ошеломляющий прогноз: Россия и США станут главными державами мира и поделят его пополам. Историки называют это предсказание самым точным в истории геополитики. О чем еще говорил Токвиль?

Что предрекал России автор книги

В конце первого тома историко-политического трактата «Демократия в Америке» бывший министр Европы и иностранных дел Франции Алексис де Токвиль оставил строки, которые потомки сочли пророчеством. Он предрек России и США судьбу двух сверхдержав, которым суждено доминировать в мире.

«В настоящее время в мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англо-американцы», — писал Токвиль.

Он обратил внимание на то, чего никто ранее не замечал: эти две страны стремительно растут, пока остальные застыли на месте: «Все остальные народы, по-видимому, уже достигли пределов своего количественного роста, им остается лишь сохранять имеющееся; эти же постоянно растут».

Но главное — Токвиль увидел, что пути у России и США разные. Американцы, по его словам, осваивают пустыни и дикие земли, а русские отстаивают независимость, сражаясь с вооруженными врагами.

«Американцы одерживают победы с помощью плуга земледельца, а русские — солдатским штыком», — считал философ, называя оба народа «великими».

Штурм Берлина — завершающая часть Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная армия завладела столицей нацистской Германии Штурм Берлина — завершающая часть Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная армия завладела столицей нацистской Германии Фото: Владимир Гребнев / РИА Новости

Финальный аккорд, ради которого историки до сих пор цитируют эту книгу, содержал точный прогноз: «У них разные истоки, но очень возможно, что Провидение, втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой половины мира».

Когда писались эти строки, Британская империя правила морями, Китай оставался закрытой страной, а Россия и США даже не граничили друг с другом — Аляска все еще была русской. Но Токвилю удалось предсказать главный конфликт грядущих двухсот лет.

Как пророчество забыли — и вспомнили

Токвиль прямо указал на то, что мир неизбежно станет биполярным. В эпоху, когда это казалось невозможным, он предвидел гегемонию двух сверхдержав: «Их пути расходятся, тем не менее каждый из них как бы призывается тайным промыслом Божьим держать когда-нибудь в своих руках судьбы половины мира».

Книга Токвиля имела успех, но его пророчество похоронили в архивах на целый век. О нем вспомнили только после Второй мировой войны, когда мир оказался разделен на два лагеря — американский и советский.

Генсек ЦК Иосиф Сталин мыслил теми же категориями. Еще в 1925 году он заявил: «Мир раскололся на два лагеря. Во главе стран капитализма становятся Англия и Америка. Во главе недовольных и борющихся насмерть с империализмом становится наша страна — Советский Союз».

Иосиф Сталин Иосиф Сталин Фото: Иван Шагин / РИА Новости

РФ и США обречены соперничать

Критики Токвиля любят напоминать, что он ошибся в деталях — например, переоценил демографический потенциал России. Две мировые войны, революция, голод и репрессии уничтожили мощную динамику роста населения, которую француз наблюдал в XIX веке.

Но в главном — в предвидении мирового противостояния — он оказался прав. Холодная война, космическая гонка, Карибский кризис, Берлинская стена — все это укладывается в его формулу «двух половин мира».

Сегодня, в 2026 году, когда отношения России и США снова на острие ножа, а Ближний Восток полыхает, слова Токвиля читаются как инструкция. Он не просто предсказал противостояние, но и объяснил его природу: два народа с разным пониманием свободы и власти обречены быть вечными соперниками.

пророчества
предсказания
прогнозы
Россия
Ирина Дроздова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутата Свинцова исключили из ЛДПР
СК возбудил дело о взятках против судей в отставке
«Не хочет тратиться»: Захарова объяснила вранье Киева о потерях ВСУ
«Баба Ванга» сделала пугающее пророчество о войне в Иране
Вымогатель требовал у похищенного бизнесмена 150 млн рублей и поплатился
Энергодар остался без света после артобстрела
В Совфеде раскрыли циничный план Украины по экстрадиции археолога Бутягина
Захарова оценила ущерб мировой экономике от кризиса вокруг Ирана
«Тайный промысел Бога»: раскрыто пророчество о России, которому 190 лет
В США рассказали, как ситуация с Ормузским проливом отражается на войне
Инфекционист предупредила, какие заболевания переносят клещи и комары
Примаков сравнил выдавших Бутягина Украине польских чиновников с тварями
Сон как ритуал: как текстиль формирует вечерние привычки
Захарова выступила с призывом к Кабулу и Исламабаду после новой трагедии
Внебрачный сын Бедроса Киркорова предложил способ увековечить память отца
Военэксперт ответил, почему ВСУ не сдадут Славянск и Краматорск
Ситуация в Дубае 18 марта: удары Ирана разносят регион, Трамп «кинул» ОАЭ
Пожару в московском БЦ Turas присвоен третий ранг сложности
Названы катастрофические последствия масштабной атаки на АЭС «Бушер»
Внебрачный сын Бедроса Киркорова рассказал, как отец является ему во сне
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.