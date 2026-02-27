«Армия захлебнется в крови»: что будет, если США продолжат кошмарить Кубу

Катер из США вторгся в территориальные воды Кубы и открыл огонь по береговой охране, ответным огнем четверых убили, шестерых ранили. В Вашингтоне заявили, что проведут независимую проверку, Россия назвала инцидент «провокацией» и «детонацией конфликта». Почему ни Гаване, ни Вашингтону не выгоден этот конфликт и как отреагирует на него Россия, если он все же случится, — в материале NEWS.ru.

Что произошло у берегов Кубы

Министерство внутренних дел Кубы 25 февраля сообщило, что катер под флагом США вторгся в территориальные воды страны близ провинции Вилья-Клара. По нему был открыт огонь. В ходе перестрелки четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения. Со стороны Кубы пострадал командир группы территориальной обороны.

Кубинские силовики сообщили, что команда катера первой открыла огонь, впоследствии раненым на судне была оказана медицинская помощь.

Газета The New York Times со ссылкой на неназванный источник поспешила сообщить, что катер «не имел никакого отношения к ВМС США». По информации издания, он входил в состав флотилии по вывозу родственников с Кубы, то есть, по версии американцев, был гражданским судном.

В конгрессе уже потребовали расследования инцидента. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что американские власти рассматривают данный инцидент как «нечто серьезное», и Вашингтон продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил эту информацию, заявив, что Вашингтон «проведет независимую проверку инцидента», ее результаты будут представлены президенту Дональду Трампу.

Российские официальные лица также не оставили инцидент без комментариев. Представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала его как «провокацию США с целью детонации конфликта».

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Почему США опасаются нападать на Кубу

Полномасштабное вторжение США на Кубу или проведение спецоперации по «венесуэльскому образцу» маловероятно, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. По словам политолога Антония Киша, кубинские и венесуэльские реалии отличаются.

«Да, на Кубе, как и в Венесуэле, низкий уровень жизни и коррупция, и не то чтобы в среде простого народа был популярен правящий режим и идеалы кубинской революции, которые по факту обернулись для Острова свободы жесточайшими американскими санкциями. Но кубинцы все же производят впечатление идейных людей. А главное, что такое впечатление производит кубинская армия», — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

По словам Киша, кубинцы — отчаянные вояки, и воюют с абсолютным презрением к смерти. «Они воюют с полной самоотдачей, самоотверженностью. Если анализировать детали захвата Мадуро, то можно вспомнить, что единственными, кто попытался его защитить, была кубинская охрана президента. А за родину кубинцы могут воевать так, что любое вторжение на Остров свободы просто захлебнется в крови», — подчеркнул политолог.

Насколько реален военный конфликт Кубы и США

По мнению экспертов, главное, что вызывает сомнения в перспективах начала вооруженного конфликта, это отсутствие внятной мотивации и целей у Вашингтона в отношении Острова свободы.

«Война сейчас не нужна ни Кубе, которая все же пытается выстраивать с Вашингтоном диалог, ни самим Штатам, у которых и без Острова свободы назревают другие конфликты. Да и риск завязнуть в партизанской войне там слишком велик. А это может негативно сказаться на рейтингах Трампа и республиканцев», — отметил в разговоре с NEWS.ru политолог и историк Юрий Якорь.

По его словам, в эту сложную дипломатию укладывается и такая активность Вашингтона, которая может перерастать в локальные вооруженные стычки.

Куба, Санкти-Спиритус Фото: K. Thomas/blickwinkel/Global Look Press

«Администрация США сейчас серьезно настроена на то, чтобы держать Латинскую Америку „в тонусе“. Вашингтон пытается показать, что этот регион — его „задний двор“, или „мягкое подбрюшье“, где для Штатов все должно быть максимально тихо, спокойно и лояльно. И подобные операции являются таким напоминанием всем латиноамериканским режимам: „Мы за вами наблюдаем и в случае чего можем радикально скорректировать вашу политику“», — пояснил Якорь.

По его мнению, если бы Штаты хотели от Кубы чего-то серьезного, то вторжение для этого просто не нужно. Достаточно устроить цветную революцию. «С учетом социального и экономического положения кубинцев я бы на месте руководства этой страны больше беспокоился не о „десанте в заливе Свиней 2.0“, а за экономику и за потенциальные внутренние конфликты», — добавил историк.

Экономическое положение Кубы оставляет желать лучшего, признает Киш.

«На Острове свободы жесточайшая нищета. Туристы, которые туда ездят не в первый раз, прекрасно знают, что нужно взять с собой такие банальные вещи, как фломастеры, бумагу, тетрадки, потому что этому радуются кубинские дети — их нет в свободной продаже. В этих реалиях можно обойтись без всякого внешнего вторжения. Оно как раз может сыграть против США, учитывая историческую нелюбовь кубинцев к американцам», — отметил эксперт.

По его словам, в Вашингтоне должны прекрасно понимать издержки полномасштабной войны с Кубой.

«Давайте посмотрим, что сейчас происходит в другом полушарии — с Ираном. Вокруг него собираются военные силы США. Но почему Трамп не торопится атаковать? Потому что и он, и его военные советники понимают: тут может случиться затяжной и максимально кровопролитный конфликт, который абсолютно не нужен обычным американцам. Вот ровно такая же история с оценкой издержек происходит сейчас и с Кубой», — сказал политолог.

Жители Кубы Фото: Annette Meinke-Carstanjen/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Что будет в ситуации вокруг Кубы делать Россия

Несмотря на резкие заявления представителей МИД России, позиция нашей страны по вопросу Кубы будет максимально взвешенной и прагматичной, считают специалисты.

На наших глазах происходит практическая реализация американской доктрины Монро, и Россия, а также Китай вполне могут с рядом тезисов этой концепции согласиться, считает Киш.

«Куба находится в зоне интересов Соединенных Штатов, а Россия сейчас максимально заинтересована в договоренности с американцами, даже минуя украинский трек. Нас сейчас интересует возвращение к пресловутому „духу Анкориджа“, особенно в сфере прямого экономического и промышленного сотрудничества», — напомнил эксперт.

Он также указал, что в публичной сфере нигде не упоминается о каком-то влиянии Китая на Гавану. «В этой связи можно предположить, что и Пекин, и Москва как бы говорят: „Ну, хорошо, давайте разделим сферы влияния по полушариям, насколько это возможно. Без войн, но с многосторонним партнерством там, где это будет выгодно всем участникам процесса“», — пояснил эксперт.

По словам Якоря, Россия не заинтересована в том, чтобы устраивать второй Карибский кризис. «Даже если конфликт Вашингтона и Гаваны случится, реакция России будет дипломатической. Потому что Владимир Путин прекрасно понимает, что США хотят спокойствия и лояльности в своей сфере влияния. Мы, например, тоже хотим, чтобы никаких бандеровцев у нас на юго-западных границах не было», — отметил он.

У России с Кубой сейчас в основном гуманитарный трек, который будет продолжаться, невзирая ни на что. В отличие от советского периода, Остров свободы не нужен России с военно-стратегической точки зрения.

Здание МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мы закрыли нашу базу на Кубе в 2001 году и вывели окончательно наш контингент в 2002 году. Нам сейчас реально не нужен радиоэлектронный центр на Кубе, потому что технологии ушли далеко вперед. За Штатами мы можем следить и с куда более дальних расстояний. Так что здесь остается только простор для дипломатических маневров, заявлений официальных лиц и прочей большой политики. А если вторжение США все же случится, то кубинскому руководству есть куда бежать. Мы это руководство встретим с огромным сочувствием и пониманием. Кубинские лидеры вполне могут приехать в ближнее Подмосковье. Там уже целый поселок для таких политических беженцев», — подытожил Якорь.

