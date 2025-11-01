Мадуро просит помощи у Путина и Си: грозит ли миру второй Карибский кризис

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Владимиру Путину за помощью в связи с наращиванием сил США в Карибском регионе, сообщают западные медиа. Почему США активизировались в Венесуэле именно сейчас, способен ли Каракас дать отпор и какие страны могут ему помочь в этом, читайте в материале NEWS.ru.

Что СМИ сообщили об обращении Мадуро к Путину

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил у российского коллеги Владимира Путина поддержку в связи с угрозой, исходящей от США, сообщила The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы. По данным издания, он обратился к России с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов.

Венесуэльское руководство также обратилось за поддержкой к Китаю и Ирану. Мадуро подчеркнул, что его страна нуждается в военной помощи и поставках вооружения. В частности, письмо с предложением о расширении военного сотрудничества было направлено председателю КНР Си Цзиньпину.

Почему США активизировались в Венесуэле именно сейчас

Все разговоры о борьбе с наркотиками — это дымовая завеса, заявил NEWS.ru профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Виктор Хейфец.

«Конечно, в Венесуэле есть наркобизнес, как и в других странах Латинской Америки. Но, по данным ООН, это в лучшем случае 5% латиноамериканского трафика. Поэтому основной объем наркотиков в США поставляет явно не Венесуэла», — пояснил он.

По словам эксперта, контроль над запасами венесуэльской нефти — тоже не основная цель гипотетической военной операции США.

«Во-первых, для того чтобы получить доступ к ней, им достаточно просто снять собственное ограничение на работу нефтяной корпорации Chevron в Венесуэле, и пожалуйста — нефть пойдет. Но они этого не делают. Во-вторых, добыча венесуэльской нефти сильно упала, и сейчас моментально восстановить объемы добычи, не вкладывая десятки миллиардов долларов, невозможно. К тому же венесуэльская нефть — тяжелая и сверхтяжелая. На такую нефть „заточена“ только часть американских терминалов на востоке и юго-востоке страны. Остальные рассчитаны на другую нефть, и перепрофилировать их быстро невозможно», — рассказал Хейфец.

Американский авианосец USS Gerald R. Ford Фото: IMAGO/Vojko Basic/Global Look Press

Поэтому дело скорее в острой потребности Трампа произвести впечатление на своих граждан. «Лидеру США нужен очередной конфликт, война, которую он сможет „блестяще завершить“», — продолжает Хейфец.

По его словам, с некоторыми конфликтами, где американский президент пытался найти быстрое решение, у него так не получилось.

«И теперь ему нужно показать своим избирателям, мол, я крутой парень. Не так много времени осталось до промежуточных выборов в Конгресс. Ему надо мобилизовать свой электорат, показать, что он и республиканская партия — это те, за кого надо голосовать», — добавил латиноамериканист.

Кроме того, стратегический интерес США заключается в том, чтобы в Венесуэле было если не проамериканское, то менее антиамериканское правительство, уверен эксперт. Еще одна цель — уменьшить нарастающее влияние в регионе Китая и Российской Федерации.

Сможет ли Венесуэла противостоять США

Венесуэла, по данным Military Power Rankings, занимает 52-е место в рейтинге военных мощностей. Страна сохраняет значительный кадровый потенциал и оборудование. По данным The Wall Street Journal (США), за 20 лет Венесуэла закупила у России военной техники и оружия более чем на $11,4 млрд, в том числе истребители, ударные и транспортные вертолеты, противовоздушные и военно-морские платформы, танки, бронетранспортеры, самоходную артиллерию и различное стрелковое оружие, включая ракеты класса «земля — воздух».

«Численность армии Венесуэлы составляет 120 тысяч человек, Это одна из самых крупных армий в регионе, — указал Хейфец. — По всем учебникам военного дела для того, чтобы сломить сопротивление даже 30 тысяч, на суше понадобится численность армии, в три раза превышающая. А даже 90 тысяч американских военнослужащих в регионе пока что нет».

Поэтому, по его мнению, США на данный момент не планируют наземной операции. Возможно, они предпримут серию воздушных ударов. Но у венесуэльцев есть своя более-менее современная система ПВО.

Профессор Института медиа НИУ ВШЭ политолог Дмитрий Евстафьев напомнил NEWS.ru, что военная помощь правительству Мадуро идет давно.

«Если посмотреть на список вооружений, то там уже давно не только устаревшие американские образцы, закупленные в прошлом, но и относительно современные российские самолеты, системы ПВО, танки и целый ряд других систем», — отметил он.

По словам эксперта, это делает армию Венесуэлы достаточно сильной: «Это не армия какой-нибудь „банановой республики“, которую можно смести за несколько часов».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие еще страны могут оказать помощь Венесуэле

«Помощь Каракасу на данном этапе может оказать Китай. Венесуэла — это один из важнейших геополитических и геоэкономических активов Китая, который только есть. Туда вложены гигантские деньги Пекина», — пояснил Евстафьев.

Возможности Ирана помочь Венесуэле эксперты оценивают скептически.

«У Ирана сейчас нет тех сил, которые они могут отправить так далеко. Иран и Сирии в какой-то момент не смог помочь, хотя там находились иранские части. А Венесуэла намного дальше. Кроме того, Иран — это не страна, которая может обеспечить серьезную защиту от воздушных ударов. А если удары будут, то в первую очередь с воздуха», — сказал Хейфец.

Ситуация в Венесуэле опасна повторением Карибского кризиса, предупредил эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Андрей Кортунов.

«Надо проявлять максимальную осторожность, для того чтобы не спровоцировать кризис, поскольку ситуация действительно начинает очень походить на то, что происходило накануне Карибского кризиса 1962 года. Действительно, тогда все тоже началось с поставок американских ядерных систем Турции. Потом в ответ были размещены наши ракеты на Кубе. И, собственно, мир оказался на грани ядерной войны», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Читайте также:

Адский «подарок» для Трампа: как «Буревестник» вызвал переполох на Западе

В Госдуме раскрыли, почему власти Канады толкают граждан к эвтаназии

Планы Трампа провалились: почему Индия никогда не откажется от нефти РФ

Паника Зеленского, саммит в Будапеште: главные итоги беседы Путина и Трампа