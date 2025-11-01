В США назвали цель возможного удара по Венесуэле NYP: США могут нанести удар по командирам картеля Cartel de Los Soles

США в ходе возможных ударов по Венесуэле могут ликвидировать командиров наркокартеля Cartel de Los Soles, сообщила газета The New York Post со ссылкой на источник. По данным издания, Вашингтон также хочет уничтожить военные объекты, которые могут быть связаны с торговлей запрещенными веществами.

Цель операции — ликвидировать командную структуру Cartel de Los Soles, — говорится в сообщении.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Соединенные Штаты эскалируют напряженность в Латинской Америке. Глава государства отметил, что истинной причиной агрессивной политики Вашингтона являются природные ресурсы южноамериканской страны. При этом глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что не планирует наносить удары по территории Венесуэлы.

До этого сообщалось, что американская десантная группа военно-морских сил продолжает движение в направлении венесуэльского острова Ла-Орчила. По данным спутникового мониторинга, десантный корабль USS Iwo Jima в сопровождении других судов значительно сократил дистанцию до стратегически важного объекта.