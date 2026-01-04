Российские военнослужащие в ходе проведения СВО на Украине поразили цеха производства и сборки украинских беспилотников дальнего действия, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака велась с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск.

Нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что батальон первой мехбригады ВСУ бросили на штурм в Сумской области. По словам источника, танкистов передали командованию 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что в 2026 году у российской армии могут появиться возможности для масштабного наступления на Южном направлении, включая освобождение Херсона, Николаева и Одессы. Он подчеркнул, что после взятия Гуляйполя открылись оперативные возможности для продвижения в сторону Запорожья и далее к черноморскому побережью.