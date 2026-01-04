Названы сроки возможного прорыва ВС России к Одессе и Херсону Кнутов: в 2026 году у России могут появиться возможности для освобождения Одессы

В 2026 году у российской армии могут появиться возможности для масштабного наступления на южном направлении, включая возможное освобождение Херсона, Николаева и Одессы, считает военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с MK.RU он подчеркнул, что после взятия Гуляйполя открылись оперативные возможности для продвижения в сторону Запорожья и далее к черноморскому побережью.

После освобождения Гуляйполя у нас действительно открывается возможность движения на Запорожье, а затем уже на Херсон, Николаев и Одессу. Но это уже задачи завтрашнего дня, а может, даже и отчасти послезавтрашнего. Задача завтрашнего дня — это все-таки Славянско-Краматорская агломерация и движение к Днепропетровску, где наши войска сейчас успешно работают, — сказал он.

Тем временем экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что мирные переговоры по решению украинского конфликта срываются. Так он прокомментировал удар ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области. По последним данным, в результате атаки погибли 29 человек.