В США объяснили, почему мирные переговоры по Украине на грани срыва Макгрегор: удар ВСУ по Хорлам срывает мирные переговоры с Россией

Мирные переговоры по решению украинского конфликта срываются, написал в соцсети Х экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Так он прокомментировал удар ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области, который унес жизни 27 человек.

Мирные переговоры срываются, — написал Макгрегор.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что годы правления президента Украины Владимира Зеленского, который пытается возродить нацизм, останутся в истории страны как мрачная страница. По его мнению, действия украинского руководства отличаются бесчеловечностью.

До этого в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что президент Украины проявил запредельный цинизм и абсолютную утрату моральных принципов. Так отреагировали в МИД на атаку Вооруженных сил Украины по населенному пункту Хорлы.

Кроме того, глава Исследовательского центра международной безопасности при римском университете LUISS Алессандро Орсини отметил, что частая корректировка украинского мирного проекта указывает на скорую капитуляцию Киева. По его мнению, об этом же говорят и многочисленные зарубежные визиты Зеленского.