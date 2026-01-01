На Западе рассказали об одном нюансе поведения Зеленского Орсини: поведение Зеленского говорит, что он близок к капитуляции

Постоянные изменения в мирном плане по Украине говорят о приближении капитуляции Киева, написал глава Исследовательского центра международной безопасности при римском Университете Luiss Алессандро Орсини. По его словам, которые передает Il Fatto Quotidiano, об этом свидетельствуют и поездки президента Украины Владимира Зеленского по всему миру.

Что следует из нового мирного плана, предложенного Зеленским? То, что он близок к капитуляции. <…> Это не переговоры, и я не знаю, почему их так называют. Одна сторона остается непоколебимой в своей позиции, а другая постоянно меняет свою точку зрения, — заявил он.

Он добавил, что все видят, как президент России Владимир Путин остается в Кремле, а Зеленский ездит по миру. Становится понятно, что Зеленский торопится, а Путин спокоен.

Ранее немецкий политолог Стефан Фрелих заявил, что украинский лидер напрасно рассчитывает на поддержку США его мирного плана. По его словам, видения Киева и Вашингтона относительно урегулирования конфликта сильно расходятся, в то время как Россия добивается значительных успехов на фронте.