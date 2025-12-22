Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 14:14

Вэнс объявил о прорыве в мирном процессе по Украине

Вэнс: на переговорах по Украине произошел существенный прорыв

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
В процессе по урегулированию конфликта на Украине произошел существенный прорыв, заявил британскому порталу UnHerd вице-президент США Джей Ди Вэнс. Так он прокомментировал итоги переговоров с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами.

Сегодня утром я получил обновленную информацию от наших переговорщиков. Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто, — сказал он.

Вэнс добавил, что, несмотря на достигнутый прогресс, гарантировать мирный исход пока нельзя. Он отметил, что вероятность достижения соглашения высока, но исключать иной сценарий также не стоит.

По словам вице-президента США, на переговорах в Майами обсуждался вопрос положения русскоязычного населения Украины. Он отметил, что диалог затронул судьбу людей по обе стороны конфликта и остается одним из самых сложных элементов переговорного процесса.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры в Майами. Он встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

