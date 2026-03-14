14 марта 2026 в 12:29

В Минобороны России раскрыли суточные потери ВСУ

Минобороны России: ВСУ потеряли в зоне СВО около 1135 человек за сутки

Военнослужащий ВСУ
Украинская армия за сутки потеряла в зоне проведения спецоперации порядка 1135 военных, заявили в пресс-службе Минобороны России. Наибольший урон был нанесен украинским подразделениям в зоне ответственности группировки «Центр», где противник недосчитался более 290 солдат.

Также существенные потери понесли части ВСУ на участках, где действуют группировки «Север» и «Восток» — свыше 225 бойцов в каждом случае. В зоне ответственности группировки «Запад» потери противника оцениваются в 190 человек, а в зоне группировки «Южная» — до 140. На участке группировки «Днепр» число ликвидированных украинских военных составило до 65 человек.

Ранее сообщалось, что родственники пропавших без вести украинских военнослужащих хотят добиться встречи с руководителем офиса президента Украины Владимира Зеленского Кириллом Будановым. По словам источника, командование бригады не отвечает на обращения семей.

До этого стало известно, что пятерых бойцов ВСУ приговорили к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вторжение в Курскую область. Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд, признавший собранные доказательства достаточными.

ВСУ
СВО
Минобороны РФ
потери
