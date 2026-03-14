14 марта 2026 в 12:50

Шесть человек из одной семьи погибли из-за удара по жилому дому в Иране

Иран Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Не менее шести человек стали жертвами удара США и Израиля по жилому дому на западе Ирана, сообщает агентство Fars со ссылкой на местные власти. Атака, по данным СМИ, была совершена в субботу, 14 марта, в городе Эйван, расположенном в провинции Илам.

Погибли шесть членов одной семьи, проживавших в этом здании, в том числе шестимесячный ребенок, — говорится в сообщении агентства.

Ранее Иран атаковал американскую военную базу Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. По информации гостелерадиокомпании IRIB, удары по военному объекту наносились с помощью ракет. Издание также опубликовало видео с моментом их запуска.

До этого представитель «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран может уничтожить всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с Соединенными Штатами. По его словам, такой «сокрушительный и разрушительный» сценарий будет реализован, если энергообъекты Ирана будут атакованы.

Тем временем в Дубае беспилотник взорвался рядом со зданием Международного финансового центра DIFC. В результате инцидента в районе наблюдалось задымление, у здания были выбиты стекла.

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

