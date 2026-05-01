Эксперт раскрыла стоимость шашлыка в 2026 году Доцент Горкуша: самым дорогим в 2026 году будет шашлык из баранины

Самым дорогим видом мясом для приготовления шашлыка остается баранина, килограмм которой стоит до 1,7 тыс. рублей за килограмм, заявила доцент «Росбиотеха» Оксана Горкуша. Она добавила, что за килограмм свинины просят до 700 рублей, пишет ТАСС.

Стоимость баранины доходит до 1700 рублей. Зато, свинину россияне готовы закупать, несмотря на подорожание. В 2026 году свиная шея, один из самых популярных отрубов для шашлыка, заметно подорожала, — заявила Горкуша.

Она уточнила, что дороже всего стоят варианты с минимальным составом и без добавления глутамата натрия. При этом шашлык из птицы — курицы, индейки или утки, может достигать 800 рублей за килограмм. Наиболее бюджетным выбором доцент назвала постные сосиски. Их цена начинается примерно от 150 рублей за килограмм.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Инга Колесник заявила, что в качестве замены соусам к шашлыку лучше использовать овощи, приготовленные на гриле. По ее словам, клетчатка положительно влияет на работу ЖКТ и помогает быстрее утолить голод.