Три проверенных маринада для свинины, курицы и говядины

Грамотно подобранный маринад способен превратить даже самый обычный кусок мяса в блюдо, достойное ресторанного меню. Он не только увлажняет и смягчает, но и наделяет мясо новыми вкусовыми оттенками. Однако то, что идеально для свинины, может испортить курицу или сделать говядину слишком рыхлой. Свиному мясу подходят кисло-сладкие сочетания, куриному — щадящая молочная среда, а говядина предпочитает активное воздействие специй и масел.

Уксусно-луковая смесь для свинины: надежная основа

Этот состав считается базовым для свиных шашлыков, отбивных и ребер. Уксус придает легкую кислинку, а лук добавляет природную сладость и обильно выделяющийся сок. Результат — мягкое, ароматное мясо с приятной остринкой. Ингредиенты: 4 средних луковицы, 3 столовых ложки 9% уксуса, 100 мл холодной воды, 2 столовых ложки любого рафинированного масла, 1 столовая ложка поваренной соли, 1 чайная ложка молотого перца, 2 лавровых листа.

Лук режут тонкими полукольцами и немного отжимают руками. В отдельной емкости соединяют воду, уксус, масло, соль и перец, затем добавляют луковую массу и лаврушку. Этой жидкостью заливают свиные куски, все вымешивают, укрывают и оставляют в холоде. Оптимальное время выдержки свинины — от 4 до 6 часов. Превышать этот рубеж не рекомендуется, чтобы мясо не стало слишком мягким. Перед термической обработкой свинину слегка откидывают на сито, чтобы стекла лишняя влага, и промокают салфеткой.

Калорийность самого маринада (на 100 г) — 45 ккал.

Совет: при желании часть уксуса можно заменить соком лимона, это сделает вкус менее резким. Никогда не берите уксусную эссенцию, только разведенный столовый уксус.

Как замариновать мясо правильно: три лучших рецепта для сочного шашлыка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кефирная заливка с чесноком и травами для курятины

Куриное филе или бедра легко пересушить. Кефир решает эту проблему, так как создает на поверхности мяса нежный барьер, задерживающий влагу. К тому же кисломолочная среда очень мягко воздействует на волокна, не разрушая их структуру. Ингредиенты: 0,5 л кефира (2,5% жирности), 3 чесночных зубка, 30 г укропа, 30 г петрушки, 1 чайная ложка соли, 0,5 чайной ложки перца, 1 чайная ложка паприки.

В миску наливают кефир. Чеснок превращают в кашицу через пресс, зелень очень мелко нарезают. Все это добавляют к кефиру вместе с солью, перцем и паприкой, тщательно мешают. Полученным составом заливают курицу, выдерживают 30 минут при комнатной температуре, а затем отправляют в холодильник. Время маринования варьируется: для грудки достаточно 2–3 часов, более плотные бедра можно оставить на ночь. Перед готовкой курятину вынимают, дают излишкам стечь.

Калорийность на 100 г маринада — 35 ккал.

Совет: не передерживайте куриную грудку дольше 4 часов, иначе она станет рыхлой. Кефир можно заменить натуральным йогуртом или простоквашей.

Соево-медовая смесь с имбирем для говядины

Говяжье мясо нуждается в мощных размягчителях. Соевый соус глубоко внедряется в ткань, свежий имбирь содержит природные протеазы, разрыхляющие волокна, а мед способствует румяной корочке. Ингредиенты: 150 мл светлого соевого соуса, 2 столовые ложки жидкого меда, 3 чесночных зубка, 2 см корня имбиря, 2 столовых ложки кунжутного масла,1 столовая ложка рисового уксуса, 1 чайная ложка черного перца.

Имбирь трут на мелкой терке, чеснок давят. В емкости соединяют соевый соус, мед, кунжутное масло, уксус, имбирную и чесночную пасту, перец. Этой ароматной жидкостью заливают нарезанную говядину, перемешивают, накрывают и ставят в холодильник. Время выдержки для говядины — от 2 до 4 часов. Держать дольше не стоит, чтобы мясо не потеряло структуру. Перед жаркой куски обсушивают бумажным полотенцем.

Калорийность маринада на 100 г — 85 ккал.

Совет: использовать можно только свежий имбирь, молотый не даст нужных ферментов. Если мед загустел, его слегка подогревают на водяной бане.

Три проверенных маринада для мяса Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пять правил удачного маринования

Всегда берите посуду из стекла, керамики или эмали — алюминий окисляется, а пластик впитывает посторонние ароматы. Перед погружением в маринад дайте мясу постоять при комнатной температуре около получаса. Соль добавляйте ближе к концу маринования или прямо перед жаркой, чтобы не вытянуть влагу. Не пожалейте времени на то, чтобы обсушить мясо перед отправкой на сковороду или гриль — лишняя жидкость мешает образованию корочки. И последнее: всегда соблюдайте рекомендованное время выдержки, не оставляйте мясо в маринаде дольше, чем нужно.

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