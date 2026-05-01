Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 1 мая 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

«Группировка войск „Север“ освободила село Покаляное в Харьковской области! Штурмовые подразделения в ходе ожесточенных боев выбили националистов из села Покаляного (Волчанский район) и освободили населенный пункт! Враг пытался удержать контроль над селом Покаляным, за счет переброски инструкторов 157-й механизированной бригады для „повышения мотивации“ личного состава. Однако „элита“ ВСУ была уничтожена нашими мотострелками. Освобождение села Покаляного в первую очередь способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. В настоящее время продолжаются бои в близлежащих лесных массивах, зачистка которых необходима для дальнейшего продвижения наших войск», — пишет «Северный ветер».

Авторы канала также отметили, что российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Польной, Великого Бурлука, Старого Салтова, Верхнего Салтова, Золочева и Казачьей Лопани.

«На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника. На Волчанском направлении штурмовые отряды ГВ „Север“ продвинулись на шести участках до 500 метров. На Великобурлукском направлении без существенных изменений. Наши штурмовики продвинулись в лесных массивах до 100 метров», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев передает, что на Купянском направлении ВСУ наращивают число дронов как в городе, так и на восточном берегу.

«Продолжаются бои в районе Куриловки и Ковшаровки. Наши бойцы просачиваются малыми группами и занимают новые позиции. На Харьковском фронте бои в лесах у Избицкого и Верхней Писаревки. Идет тяжелое сражение за Покаляное, наши дроны и артиллерия бьют по врагу в Караичном. После освобождения с. Землянки ВС РФ начали продвигаться к соседнему с. Бударки, расширяя плацдарм южнее реки Волчьей. Также есть тактические успехи восточнее, в районе Ветеринарного», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Колодезное, Покаляное и Старица Харьковской области.

«Противник потерял более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Нечволодовка, Ковалевка, Моначиновка, Кутьковка, Шийковка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

