Взяли под контроль логистические маршруты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 1 мая

Подразделения морской пехоты группировки «Центр» установили контроль над путями снабжения ВСУ на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, ключевую роль в операции сыграли расчеты ударных беспилотников. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 1 мая?

Морпехи ВС РФ взяли под контроль логистические маршруты ВСУ у Доброполья

В министерстве уточнили, что операторы FPV-дронов из состава 177-го гвардейского полка морской пехоты взяли под огневой контроль маршруты передвижения украинских подразделений, нанеся удары по технике и живой силе. Для срыва снабжения противника был проведен масштабный рейд по тыловым путям, используемым для перемещения сил ВСУ.

Сообщается, что в ходе так называемой свободной охоты российские операторы обнаружили и уничтожили пикап, перевозивший личный состав и снабжение, а также несколько квадроциклов.

ПВО РФ уничтожила почти 10 тыс. беспилотников ВСУ за месяц

За апрель 2026 года средства противовоздушной обороны уничтожили 9372 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России, передали «Известия» данные Минобороны РФ. Больше всего целей сбито 6 апреля, в тот день было ликвидировано 693 единицы.

Также 571 беспилотник был перехвачен 30 апреля. В ведомстве отметили, что большая часть атак направлена на европейскую часть страны.

Названы города, которые ВС России могут освободить до конца лета

Вооруженные силы России могут освободить Славянск и Краматорск до конца лета, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его мнению, в течение полутора месяцев российская армия также может установить контроль над Константиновкой.

«Успехи России большей частью сосредоточены на преодолении сопротивления ВСУ в районе Славянско-Краматорской агломерации. И здесь наблюдается самое упорное столкновение за последние несколько месяцев. После того как эти регионы будут под контролем ВС РФ, можно будет говорить, что военная кампания по выходу на федеральную границу Российской Федерации в Донбассе вошла в заключительную фазу. Я предвижу взятие Константиновки в течение месяца-полутора и начало боев в Славянске-Краматорске на июнь текущего года с возможностью освобождения этих городов до конца лета», — прокомментировал Артамонов.

Дрон «Князь Вещий Олег» навел артиллерию на позиции ВСУ

Расчет беспилотника «Князь Вещий Олег» (КВО) группировки «Центр» выявил позиции ВСУ в лесополосе на Добропольском направлении и навел на них артиллерию, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет новейшего разведывательного беспилотного летательного аппарата „Князь Вещий Олег“ войск беспилотных систем в составе 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка выявил и скорректировал уничтожение артиллерией огневых позиций и пункта управления БПЛА формирований ВСУ в лесополосе на Добропольском направлении», — сказано в сообщении.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 мая

64 млн чужаков. Погромы, стычки, хаос: Европа на грани войны с мигрантами

Боятся ненависти в окопах. Сырский пытается погасить бунт ВСУ: что задумал