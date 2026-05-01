Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 1 мая?
В Туапсе в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории морского терминала, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По предварительным данным, никто не пострадал.
«В Туапсе в результате атаки БПЛА (ВСУ. — NEWS.ru) произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы», — сказано в сообщении.
К ликвидации возгорания были привлечены 128 человек и 41 единица техники, включая подразделения МЧС России. Ситуация находится под контролем, отметили в источнике.
В Волоконовском округе Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал мотоцикл, на котором находились двое молодых людей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате удара они оба погибли.
«В селе Волчья Александровка беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет… У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте», — написал Гладков.
ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района Брянской области с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его информации, беспилотник целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому автомобилю.
В результате происшествия погиб водитель машины. Пассажир получил осколочные ранения, его оперативно доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.
«Родным погибшего — глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал Богомаз.
Также губернатор сообщил, что автомобиль получил повреждения. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Как ВСУ атаковали Россию ранее
Telegram-канал SHOT сообщил, что Нижегородская область подверглась атаке беспилотников. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.
По информации канала, в Дзержинске работают сирены, а очевидцы сообщают о трех-четырех взрывах в разных частях города. SHOT написал, что в небе были видны вспышки. По сообщениям канала, работает сигнал воздушной опасности.
В Волгоградской области в результате ночной атаки беспилотников пострадал один человек, сообщил глава региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации. Инцидент произошел в Алексеевском районе, где зафиксированы повреждения жилого дома.
«В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги. По предварительным данным, иных повреждений, пострадавших и возгораний не зафиксировано», — написал Бочаров.
Три мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В селе Головино Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль.
По его данным, в результате происшествия был ранен водитель машины. У мужчины осколочное ранение грудной клетки. Гладков написал, что его доставили на скорой помощи в городскую больницу, чтобы оказать помощь. Далее пострадавший продолжит наблюдаться амбулаторно. Также в Валуйскую центральную районную больницу обратился мужчина, который пострадал при атаке дрона на служебный автомобиль в селе Гладково.
Читайте также:
64 млн чужаков. Погромы, стычки, хаос: Европа на грани войны с мигрантами
Боятся ненависти в окопах. Сырский пытается погасить бунт ВСУ: что задумал
«Африканский корпус» России спас Мали от Украины и ЦРУ: что будет дальше