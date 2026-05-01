Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 1 мая?

В Туапсе в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории морского терминала, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По предварительным данным, никто не пострадал.

«В Туапсе в результате атаки БПЛА (ВСУ. — NEWS.ru) произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы», — сказано в сообщении.

К ликвидации возгорания были привлечены 128 человек и 41 единица техники, включая подразделения МЧС России. Ситуация находится под контролем, отметили в источнике.

В Волоконовском округе Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал мотоцикл, на котором находились двое молодых людей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате удара они оба погибли.

«В селе Волчья Александровка беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет… У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте», — написал Гладков.

ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района Брянской области с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его информации, беспилотник целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому автомобилю.

В результате происшествия погиб водитель машины. Пассажир получил осколочные ранения, его оперативно доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

«Родным погибшего — глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал Богомаз.

Также губернатор сообщил, что автомобиль получил повреждения. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.