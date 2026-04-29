29 апреля 2026 в 23:47

Один человек ранен при атаке ВСУ на Волгоградскую область

В Волгоградской области в результате ночной атаки беспилотников пострадал один человек, сообщил глава региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации. Инцидент произошел в Алексеевском районе, где зафиксированы повреждения жилого дома.

В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги. По предварительным данным, иных повреждений, пострадавших и возгораний не зафиксировано, — написал Бочаров.

Ранее украинская армия атаковала автобус в Белгородской области, погибли три человека, написал глава региона Вячеслав Гладков. Также ранения получили восемь мирных жителей, которых доставили в Шебекинскую ЦРБ. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО в ночь на 29 апреля ликвидировали и перехватили 98 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей.

