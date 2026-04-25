Волгоградская область сдержала «натиск» ВСУ

Атака беспилотного летательного аппарата на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области отражена, сообщили в пресс‑службе регионального правительства со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. По его словам, в Котельниковском районе в хуторе Караичев на одной из промышленных площадок из‑за падения обломков БПЛА произошло возгорание строительных материалов на площади 50 квадратных метров. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отразили террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, — заявил руководитель субъекта.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе из-за падения фрагментов беспилотника поврежден частный жилой дом. Глава области уточнил, что на месте инцидента уже работают спасатели МЧС и представители силовых ведомств. Данных о пострадавших не поступало.

Кроме того, глава Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге после удара украинских беспилотников, повредившего жилое здание, за помощью к врачам обратились шесть местных жителей. Руководитель региона отметил, что ни у кого из них нет тяжелых травм, а у большинства пострадавших диагностировано легкое отравление угарным газом и продуктами горения.