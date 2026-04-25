25 апреля 2026 в 08:58

Волгоградская область сдержала «натиск» ВСУ

Губернатор Бочаров: в Волгоградской области отразили атаку БПЛА на энергообъекты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Атака беспилотного летательного аппарата на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области отражена, сообщили в пресс‑службе регионального правительства со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. По его словам, в Котельниковском районе в хуторе Караичев на одной из промышленных площадок из‑за падения обломков БПЛА произошло возгорание строительных материалов на площади 50 квадратных метров. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отразили террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, — заявил руководитель субъекта.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе из-за падения фрагментов беспилотника поврежден частный жилой дом. Глава области уточнил, что на месте инцидента уже работают спасатели МЧС и представители силовых ведомств. Данных о пострадавших не поступало.

Кроме того, глава Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге после удара украинских беспилотников, повредившего жилое здание, за помощью к врачам обратились шесть местных жителей. Руководитель региона отметил, что ни у кого из них нет тяжелых травм, а у большинства пострадавших диагностировано легкое отравление угарным газом и продуктами горения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрывы прогремели рядом с военной базой одной из стран Африки
Средства ПВО не дали ВСУ поразить Севастополь
Известный спасатель пропал при сходе лавины в Бурятии
Удары по Украине сегодня, 25 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Бог любит троицу»: SHAMAN назвал страну, куда хочет вернуться
Помощник Жириновского из мема «Сафонов, оплатить!» отправился в зону СВО
Почему не работает WhatsApp 25 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Американская «радиостанция судного дня» вышла в эфир со странным сообщением
США «подавили» протест Британии в вопросе сделки по F-16
Подвиг ликвидаторов и «мирный атом»: фото с выставки, посвященной ЧАЭС
В Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия
Российские войска взорвали секретный штаб украинских дронов
Гинцбург рассказал, какие технологии используют в создании онковакцины
Захарова отправила «погулять» спикера парламента Молдавии
Власти Вашингтона опозорились перед визитом Карла III
Россиянин ударил ребенка кулаком по лицу в ответ на просьбу сесть к окну
Уволенная Трампом чиновница дерзко нарушила важнейший протокол
Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за некоторых растений
Станции РЭБ ВСУ не выдержали натиска ВС России под Харьковом
Россиянам назвали альтернативы отдыху в странах Ближнего Востока
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

