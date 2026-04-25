Раскрыто число пострадавших при атаке БПЛА на жилой дом в Екатеринбурге

Шесть человек обратились за медицинской помощью после повреждения жилого дома в Екатеринбурге в результате атаки украинских беспилотников, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, тяжелых пациентов среди них нет. У большинства врачи диагностировали легкое отравление продуктами горения.

В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу, — подчеркнул руководитель региона.

Ранее Паслер сообщил, что после атаки дронов на город было эвакуировано 50 человек. Также в Свердловской области действован режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто на всех высотах. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и бдительность.

До этого глава Калужской области Вячеслав Шапша рассказал, что в Калуге в результате падения обломков беспилотников ВСУ были повреждены кровли трех многоквартирных домов. Он уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших, на место ЧП оперативно прибыли экстренные службы.