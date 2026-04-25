25 апреля 2026 в 07:06

Раскрыто число пострадавших при атаке БПЛА на жилой дом в Екатеринбурге

Паслер: шесть человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА на Екатеринбург

Шесть человек обратились за медицинской помощью после повреждения жилого дома в Екатеринбурге в результате атаки украинских беспилотников, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, тяжелых пациентов среди них нет. У большинства врачи диагностировали легкое отравление продуктами горения.

В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу, — подчеркнул руководитель региона.

Ранее Паслер сообщил, что после атаки дронов на город было эвакуировано 50 человек. Также в Свердловской области действован режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто на всех высотах. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и бдительность.

До этого глава Калужской области Вячеслав Шапша рассказал, что в Калуге в результате падения обломков беспилотников ВСУ были повреждены кровли трех многоквартирных домов. Он уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших, на место ЧП оперативно прибыли экстренные службы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрывы прогремели рядом с военной базой одной из стран Африки
Средства ПВО не дали ВСУ поразить Севастополь
Известный спасатель пропал при сходе лавины в Бурятии
Удары по Украине сегодня, 25 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Бог любит троицу»: SHAMAN назвал страну, куда хочет вернуться
Помощник Жириновского из мема «Сафонов, оплатить!» отправился в зону СВО
Почему не работает WhatsApp 25 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Американская «радиостанция судного дня» вышла в эфир со странным сообщением
США «подавили» протест Британии в вопросе сделки по F-16
Подвиг ликвидаторов и «мирный атом»: фото с выставки, посвященной ЧАЭС
В Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия
Российские войска взорвали секретный штаб украинских дронов
Гинцбург рассказал, какие технологии используют в создании онковакцины
Захарова отправила «погулять» спикера парламента Молдавии
Власти Вашингтона опозорились перед визитом Карла III
Россиянин ударил ребенка кулаком по лицу в ответ на просьбу сесть к окну
Уволенная Трампом чиновница дерзко нарушила важнейший протокол
Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за некоторых растений
Станции РЭБ ВСУ не выдержали натиска ВС России под Харьковом
Россиянам назвали альтернативы отдыху в странах Ближнего Востока
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

