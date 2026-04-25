В Калуге обломки БПЛА повредили три жилых дома

В Калуге в результате падения обломков БПЛА повреждены кровли трех многоквартирных домов, сообщил глава региона Вячеслав Шапша в соцсети МАКС. По его словам, пострадавших нет.

Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения кровлям трех многоквартирных домов. <…> На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет, — написал Шапша.

Ранее губернатор Калужской области сообщил, что после падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории производственного предприятия. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших, по его словам, нет.

До этого, по данным Минобороны РФ, силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. По его словам, над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.