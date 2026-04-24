Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 23:34

В Калужской области в результате падения БПЛА начался пожар на заводе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Калужской области после падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории производственного предприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Шапша в соцсети МАКС. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших, по его словам, нет.

Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Кировского, Дзержинского округов и окраине города Калуги. После падения БПЛА в Дзержинском округе на территории производственного предприятия произошло возгорание в одном из помещений, — написал Шапша.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что воздушную атаку отразили в Ростовской области. По его словам, под удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы.

До этого, по данным Минобороны РФ, силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.

Регионы
Калужская область
Владислав Шапша
беспилотники
БПЛА
пожары
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.