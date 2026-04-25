Обломки украинского дрона попали в частный дом в российском регионе

Губернатор Клычков: частный дом поврежден при атаке БПЛА в Орловской области

Частный дом в Орловской области пострадал из‑за падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем канале в МАКСе. По его словам, на месте происшествия уже работают спасатели МЧС и силовики. Информации о пострадавших нет.

Сегодняшней ночью на территории Орловской области уничтожены три вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждено остекление одного частного домовладения, — заявил руководитель.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что после повреждения жилого дома в Екатеринбурге из-за атаки украинских дронов за медицинской помощью обратились шесть человек. Глава региона уточнил, что тяжелых пострадавших среди них нет, а у большинства медики выявили легкую интоксикацию продуктами горения.

Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что на территории региона была предотвращена попытка атаки беспилотного летательного аппарата на один из объектов инфраструктуры. Глава области подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений.