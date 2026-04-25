В Челябинской области пресекли попытку атаки беспилотников

В Челябинской области на одном из объектов инфраструктуры была пресечена попытка атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале. По его словам, жертв и разрушений нет.

Ранее в Екатеринбурге была зафиксирована атака беспилотников, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, жилой дом получил повреждения.

До этого сообщалось, что в Калуге в результате падения обломков БПЛА повреждены кровли трех многоквартирных домов, сообщил глава региона Вячеслав Шапша. По его словам, пострадавших нет.

Кроме того, губернатор Калужской области заявил, что после падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории производственного предприятия. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших, по его словам, нет.