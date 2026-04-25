Беспилотник врезался в высотку в центре Екатеринбурга

Паслер: в результате атаки беспилотников в Екатеринбурге поврежден жилой дом

В Екатеринбурге зафиксирована атака беспилотников, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в Telegram-канале. По его словам, жилой дом получил повреждения.

Несколько минут назад на Екатеринбург была совершена атака БПЛА. Поврежден жилой дом, — написал Паслер.

Ранее в Калуге в результате падения обломков БПЛА повреждены кровли трех многоквартирных домов, сообщил глава региона Вячеслав Шапша. По его словам, пострадавших нет.

До этого губернатор Калужской области заявил, что после падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории производственного предприятия. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших, по его словам, нет.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. По его словам, над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.