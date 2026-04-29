Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 19:15

Несколько человек погибли после удара ВСУ по пассажирскому автобусу

Гладков: три женщины погибли после атаки ВСУ на пассажирский автобус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинская армия атаковала автобус в Белгородской области, погибли три человека, написал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Также ранения получили восемь мирных жителей, которых доставили в Шебекинскую ЦРБ. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Враг целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Три женщины погибли на месте от полученных ранений. В такие моменты сложно подобрать слова, чтобы выразить всю скорбь и горе, — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины с утра 29 апреля атакуют Белгородскую область. По его словам, в первой половине дня в регионе пострадали шесть человек — в поселке Ракитное и селах Почаево и Ясные Зори.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО в ночь на 29 апреля ликвидировали и перехватили 98 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей.

Регионы
Вячеслав Гладков
Белгородская область
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.