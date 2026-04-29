Несколько человек погибли после удара ВСУ по пассажирскому автобусу Гладков: три женщины погибли после атаки ВСУ на пассажирский автобус

Украинская армия атаковала автобус в Белгородской области, погибли три человека, написал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Также ранения получили восемь мирных жителей, которых доставили в Шебекинскую ЦРБ. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Враг целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Три женщины погибли на месте от полученных ранений. В такие моменты сложно подобрать слова, чтобы выразить всю скорбь и горе, — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины с утра 29 апреля атакуют Белгородскую область. По его словам, в первой половине дня в регионе пострадали шесть человек — в поселке Ракитное и селах Почаево и Ясные Зори.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО в ночь на 29 апреля ликвидировали и перехватили 98 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей.